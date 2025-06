Tennis sorpresa a Wimbledon | eliminato Medvedev

Un colpo di scena che scuote le fondamenta di Wimbledon, con l’eliminazione precoce di Daniil Medvedev, numero 9 al mondo, per mano di Benjamin Bonzi. Il match, ricco di emozioni e contrasti, ha dimostrato come nel tennis nulla sia scontato e che anche i favoriti possano incontrare sorprendenti ostacoli. La vittoria di Bonzi apre nuovi orizzonti e fa tremare le aspettative sui prossimi incontri.

Roma, 30 giu. (askanews) – Inizia subito con una clamorosa sorpresa il torneo di Wimbledon: Daniil Medvedev, numero 9 al mondo, è stato eliminato al primo turno da Benjamin Bonzi (ATP 64), impostosi con il punteggio di 7-6 (72) 3-6 7-6 (73) 6-2. Un match in cui il russo ha fatto vedere il meglio e il peggio del suo repertorio, dal servizio (14 ace ma 12 doppi falli) al gioco vero e proprio: per i 42 vincenti del 29enne sono stati ben 47 gli errori non forzati, errori di cui il francese ha approfittato per regalarsi una giornata di gloria. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it