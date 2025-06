Tennis Schenetti perde in finale

Il sogno di Riccardo Schenetti di conquistare l'Open "Giusto Spirito" si interrompe in finale sui campi di Rubiera. Dopo una semifinale emozionante contro Jordy Bulgarelli, il talento di casa, sedicesimo favorito, ha dovuto arrendersi a Federico Malagoli in un match combattuto. La sua corsa si ferma, ma l’entusiasmo per le sue performance alimenta la passione per il tennis. Ora, la sua determinazione è pronta a riprendere il cammino verso nuovi traguardi.

Termina in finale la marcia di Riccardo Schenetti nell' Open "Giusto Spirito", andato in scena sui campi del Club Adelfi Rubiera. Il padrone di casa, testa di serie numero 6 del tabellone, è riuscito nell'impresa di imporsi in semifinale al super tiebreak col modenese Jordy Bulgarelli (Carpi Sport), secondo favorito della manifestazione, prima di cedere 6-3, 6-2 nella sfida decisiva contro la rivelazione Federico Malagoli (Club La Meridiana Modena), che nei quarti aveva estromesso il numero 1 Marcello Ferrara (CT Correggio) con un agevole 6-1, 6-0, dopo aver piegato nel turno precedente Cristian Zdenek (TC Castellarano) per 6-2, 6-1.

