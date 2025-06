Tennis playoff B1 | Ct San Giorgio del Sannio blitz a Beinasco e A2 ad un passo

Le ragazze del Ct San Giorgio del Sannio sono a un passo dalla storica promozione in serie A2, grazie alla vittoria di ieri nella finale di andata dei playoff di Serie B1 contro il Beinasco. Nonostante le difficoltà iniziali, tra cui l'imprevisto forfait di Oleksandra Olyinikova, le atlete hanno dimostrato grande determinazione e talento, portando a casa un risultato pesante e importantissimo. La sfida di ritorno si prospetta emozionante: il sogno è ormai vicino.

Tempo di lettura: 2 minuti Promozione in serie A2 ad un passo per le ragazze del Ct San Giorgio del Sannio che nella finale di andata dei playoff di serie B1 disputata a Torino contro il Beinasco si sono imposte con un pesante 3-1. Eppure la trasferta non era iniziata certo nel migliore dei modi per le atlete del presidente Pepe, complice il forfait di Oleksandra Olyinikova (190 della classifica Wta) per l’inatteso annullamento del volo che avrebbe dovuta condurla in Italia. Nel primo match Sara Milanese (2.3) nonostante una lunga assenza dai campi per un infortunio ha lottato come una leonessa perdendo solo al terzo set 63 contro la forte Fabiola Marino, campionessa europea di doppio Under 16 in carica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it