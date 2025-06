Tennis Mattia Bellucci al secondo turno a Wimbledon

romano Mattia Bellucci conquista il suo primo successo a Wimbledon, superando al secondo turno Oliver Crawford. Dopo un inizio difficile, il numero 73 del mondo ha dimostrato tenacia e determinazione, confermando le sue potenzialità su uno dei palcoscenici più prestigiosi del tennis. Con questa vittoria, Bellucci si avvicina agli ottavi, alimentando le speranze di una scalata sorprendente nel torneo. Un risultato che promette emozioni e sorprese nel prosieguo della competizione.

Roma, 30 giu. (askanews) – Mattia Bellucci vince la sua prima partita a Wimbledon. Il numero 73 del mondo, che lo scorso anno aveva ceduto in cinque set contro Ben Shelton, ha confermato i favori del pronostico contro il britannico Oliver Crawford (248 del ranking), in tabellone grazie a una wild card, al suo primo match in assoluto nel circuito maggiore. Dopo una partenza contratta, che l’ha visto perdere nettamente al tie-break, il 24enne lombardo ha alzato il livello e da quel momento non c’è stata più partita. 6-7, 6-3, 6-4, 6-4 i parziali per Bellucci in circa tre ore di gioco. Al secondo turno ora ci sarà il ceco Jiri Lehecka, n. 🔗 Leggi su Ildenaro.it