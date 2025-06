Tennis La nazionale Sordi si è radunata sui campi di via Gramicia

Un weekend di passione e determinazione ha riunito 232 atleti sordi sui campi di via Gramicia, dove la nazionale di tennis si è preparata per le Summer Deaflympics 2025 di Tokyo. Organizzato dall’Università di Ferrara e dal Cus, questo raduno rappresenta un momento cruciale nel percorso di selezione degli atleti che, in base alle loro performance, saranno ufficialmente annunciati a settembre. La strada verso la gloria è appena iniziata...

L’ Università di Ferrara con il suo braccio sportivo del Cus hanno ospitato lo scorso week end un raduno della nazionale di tennis della Federazione Sportiva Sordi Italiana, in previsione delle Summer Deaflympics 2025 che si terranno a Tokyo a metà novembre. Questo incontro è inserito nel processo di selezione con i nomi degli atleti convocati ufficialmente che saranno resi noti a settembre, in funzione dei risultati dei singoli atleti e dei test di quest’estate. I tecnici Tomaso Carletti e Luca Minuzzo, con i preparatori atletici Cristina Abrami e Gugliemo Colucci e il gruppo di psicologi per il tennis (SMA), hanno ringraziato per questa opportunità che è stata data e che sperano di ripetere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tennis. La nazionale Sordi si è radunata sui campi di via Gramicia

