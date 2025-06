Tennis | Fognini lotta ma passa Alcaraz

Nonostante la tenacia e il cuore di Fognini, Alcaraz riesce a superare l'ostacolo nel quinto set, dimostrando perché è uno dei talenti più promettenti del tennis mondiale. La battaglia epica sul Centre Court di Wimbledon resterà impressa negli annali, un esempio di passione e determinazione che ispira tutti gli appassionati. La sfida tra esperienza e gioventù si conclude con un risultato emozionante, lasciando il pubblico senza fiato fino all'ultimo punto.

20.54 Fabio Fognini lotta e conquista il pubblico del Centre Court, Carlos Alcaraz si prende il 2° turno a Wimbledon. Ma deve combattere per 5 set (inusuale per un n.2 del tabellone al primo turno), contro il 38enne ligure (ora n. 138 Atp) che si regala una partita da antologia. Allo spagnolo servono 4h25' per spuntarla 75 67 (5) 75 26 61. Fognini resta nel match rispondendo punto su punto. Alcaraz va in crisi nel 4° set: doppio break per l'italiano che si guadagna il 5°. Dove però subisce la maggiore freschezza dello spagnolo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it