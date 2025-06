Tennis carrellata di bikini fatali | Instagram va a fuoco

Le vacanze estive si infiammano su Instagram grazie a una carrellata di bikini fatali che stanno facendo esplodere il web! Tra scatti mozzafiato e look irresistibili, influencer come Federica Lelli si confermano vere regine del fascino estivo. La loro energia e stile catturano ogni sguardo, rendendo le spiagge italiane il palcoscenico perfetto. E mentre i follower non smettono di collezionare brividi, è chiaro che questa estate è destinata a lasciare il segno.

Tennis, le vacanze sono appena iniziate ma i follower hanno già collezionato brividi a non finire: in costume è più magnetica che mai. Certi personaggi, come ad esempio Federica Lelli, non hanno bisogno di presentazioni. Il grande pubblico aveva imparato a conoscerla ai tempi della sua relazione con il cantante Ultimo, che le aveva dedicato diversi brani e che oggi è papà. Hanno preso due strade diverse, i due ex amanti, ma sembrerebbero felici in egual misura. Tennis, carrellata di bikini: Instagram va a fuoco (Instagram) – Ilveggente.it Se lui ha trovato l’amore tra le braccia di Jacqueline Luna Di Giacomo, la bella Federica si è imbattuta nientepopodimeno che nell’ex numero 6 del circuito Atp. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Tennis, carrellata di bikini fatali: Instagram va a fuoco

