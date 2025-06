Tennis Berrettini fuori al primo turno a Wimbledon

Sconfitta amara per Matteo Berrettini al suo ritorno a Wimbledon, uscito al primo turno dopo una battaglia di oltre tre ore contro il polacco Kamil Majchrzak. Una prestazione che lascia spazio a riflessioni e aspettative di miglioramento, ma anche alla consapevolezza delle sfide da affrontare nel rientro. Per l’italiano si tratta della prima grande prova dopo un lungo stop: il percorso verso la forma migliore è ancora in salita, e il torneo romano ci ricorda quanto il tennis sia imprevedibile e affascinante.

Roma, 30 giu. (askanews) – Si chiude al primo turno il torneo di Wimbledon di Matteo Berrettini. L’azzurro ha perso contro il polacco Kamil Majchrzak, numero 108 al mondo, con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-4, 5-7, 6-3 dopo oltre tre ore di gioco. Una partita poco convincente da parte di Berrettini (che era al rientro dopo un mese e mezzo di stop) che non è mai riuscito a essere continuo nel corso del match. Per l’italiano si tratta della prima eliminazione al primo turno a Wimbledon. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

