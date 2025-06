Temporali nell' entroterra ma le Marche restano roventi | arrivano i bollini rossi per l' afa oggi 40° sfiorati nel Maceratese Ecco quanto durerà

L'estate infuocata non dà tregua nelle Marche, con temperature roventi e l'afa che si fa ancora più insopportabile, sfiorando i 40 gradi nel Maceratese. Ma all'orizzonte arrivano temporali che portano un po’ di sollievo, seppur temporaneo. Scopri quanto dureranno le fresche novità e come cambierà il clima nei prossimi giorni, perché anche in questa estate torrida, il tempo sta per riservarci alcune sorprese.

Qualche temporale ANCONA - Dopo due settimane consecutive (compresi i prossimi tre giorni) di solleone, canicola e assenza totale di pioggia, da mercoledì prossimo.

Temporali nell'entroterra, ma le Marche restano roventi: arrivano i bollini rossi per l'afa. Ecco quanto durerà - Dopo due settimane consecutive (compresi i prossimi tre giorni) di solleone, canicola e assenza totale di pioggia, da mercoledì prossimo 2 luglio qualche temporale nell'entr ...

