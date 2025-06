Temperatura record a Pisa città | 38,6° mai un valore così alto a giugno

Una giornata da ricordare: il 30 giugno, Pisa ha registrato un record di temperatura mai raggiunto prima a giugno, con valori che hanno superato ogni aspettativa. Le alte temperature hanno acceso l’attenzione su questioni climatiche e ambientali, mentre i vari incendi nella regione evidenziano la fragilità del nostro territorio. È un segnale chiaro che il cambiamento climatico richiede azioni immediate e consapevolezza collettiva. La nostra regione si trova di fronte a sfide cruciali, e questa giornata ne è una prova evidente.

Una giornata calda, anzi caldissima, con vari incendi che hanno toccato la nostra regione (e anche la provincia di Pisa). Una giornata quella di oggi, 30 giugno, che sarà ricordata anche per il record di temperatura per il mese di giugno toccato a Pisa città . Alla stazione di Pisa Agraria, che. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

