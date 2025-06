Telemarketing stop alle telefonate moleste? La data della svolta

Dopo i fallimenti di strumenti come il Registro delle Opposizioni, finalmente si avvicina una vera svolta contro le telefonate moleste. Le nuove misure, attese per il 19 agosto e il 19 novembre, promettono di mettere fine al telemarketing selvaggio e restituire serenit√† agli utenti. √ą il momento di dire basta alle chiamate indesiderate: il cambiamento √® alle porte e potrebbe rivoluzionare il nostro modo di ricevere chiamate commerciali.

Addio alle telefonate dei call center? Dopo il flop del¬†Registro delle opposizioni e del nuovo¬†Codice di condotta del telemarketing, che sembrano non aver prodotto gli effetti desiderati,¬†ora si pu√≤ sperare in¬†uno stop definitivo per le chiamate moleste del telemarketing selvaggio. La prima svolta dovrebbe arrivare il¬†19 agosto, la¬†seconda tre mesi dopo, il¬†19 novembre. Queste le date designate per la partenza delle nuove misure varate dall'Agcom (Autorit√† per le Garanzie nelle Comunicazioni).¬† Cosa succeder√† nel concreto? Gli operatori telefonici, come spiega il¬† Corriere della Sera, ¬†attiveranno dei filtri anti-spam per contrastare il fenomeno noto come "spoofing", cio√® la¬†falsificazione dei numeri di telefono. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it