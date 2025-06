Telemarketing selvaggio dal 19 agosto nuove tutele per utenti

Dal 19 agosto, nuove misure entreranno in vigore per proteggere gli utenti da telemarketing selvaggio, con ulteriori tutele previste per il 19 novembre. La delibera dell'Agcom approvata a maggio mira a rafforzare la trasparenza e combattere pratiche illecite come lo spoofing, l’inganno che manipola il numero visualizzato. Questi interventi rappresentano una svolta significativa nella tutela dei consumatori, garantendo un’esperienza più sicura e trasparente nel mondo della comunicazione.

Due date importanti per la tutela degli utenti bersaglio di telemarketing selvaggio, il prossimo 19 agosto e poi il 19 novembre. Scatterà infatti tra poco più di un mese, quanto previsto da una delibera dell' Agcom approvata il 30 maggio scorso per rafforzare la trasparenza delle condizioni dell'offerta dei servizi di comunicazione elettronica e per contrastare la pratica del cosiddetto spoofing, ossia l'illegittima modifica del numero telefonico del chiamante. Le nuove disposizioni, spiega l'Agcom, "prevedono una serie di misure tecniche per contrastare il fenomeno del telemarketing e teleselling aggressivo e illegale (attraverso l'utilizzo di un numero telefonico inesistente e non registrato, per impedirne l'identificazione), sia le frodi perpetrate utilizzando un numero telefonico modificato in modo da presentarsi all'utente chiamato come un soggetto pubblico (ad esempio Forze dell'ordine) o privato (ad esempio una banca)". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Telemarketing selvaggio, dal 19 agosto nuove tutele per utenti

