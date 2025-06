Telemarketing aggressivo stretta con filtri per le chiamate dall’estero

Una nuova stretta contro il telemarketing aggressivo sta per rivoluzionare le nostre chiamate. A partire da agosto, i filtri dell’Agcom bloccheranno le telefonate dall’estero con falsi contatti italiani, segnando il primo passo verso il blocco definitivo di call center illegali. Questa strategia mira a restituire la serenità agli utenti, mettendo fine a telefonate moleste da numeri mobili. La lotta contro l’sms e le chiamate indesiderate si intensifica: il cambiamento è imminente e determinato.

Nuova stretta contro il telemarketing aggressivo. Da agosto entreranno in funzione i nuovi filtri dell'Agcom per le telefonate dall'estero con falsi contatti italiani da fisso. Si tratta del primo passo della strategia dell'Autorità per le comunicazione per arrivare al blocco definitivo delle chiamate dai call center illegali. Un percorso che porterà fino allo stop anche delle telefonate moleste da numeri mobili dal prossimo 19 novembre. La nuova stretta Agcom. Le ulteriori misure scatteranno il 19 agosto, alla luce delle tempistiche stabilite dalla delibera Agcom del 19 maggio, frutto di un tavolo tra compagnie telefoniche, associazioni e società di call centre, che dava tre mesi di margine agli operatori per inserire il primo blocco.

Telemarketing aggressivo, stretta Agcom: ecco le nuove misure - L'Agcom introduce nuove misure per contrastare il telemarketing aggressivo e le pratiche ingannevoli nelle comunicazioni elettroniche.

