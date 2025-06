Teheran 935 uccisi in Iran nella guerra dei 12 giorni

In un conflitto che ha lasciato il mondo sgomento, Teheran piange oltre 935 vittime, tra cui innocenti bambini e donne incinte. La tragica escalation della guerra di 12 giorni tra Israele e Iran ha segnato un capitolo oscuro nella storia recente, con scottanti rivelazioni sul numero di martiri iraniani. Un dramma che scuote la coscienza globale e invita a riflettere sull’urgenza di pace e dialogo internazionale.

"Almeno 935 martiri sono stati identificati in Iran durante la guerra israeliana di 12 giorni contro l'Iran, tra cui 38 bambini e 132 donne, alcune delle quali incinte ". Lo ha affermato oggi il portavoce della magistratura iraniana Asghar Jahangir, citato dall'Irna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Teheran, 935 uccisi in Iran nella guerra dei 12 giorni

