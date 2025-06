Teheran | 935 persone uccise in Iran durante la guerra dei 12 giorni | Massicci attacchi dell' aeronautica israeliana su Gaza City

Il conflitto tra Iran e Israele si intensifica, con Teheran sconvolta dalle vittime nella guerra dei 12 giorni e gli attacchi a Gaza. Mentre l'Aiea avverte sulla ripresa dell’arricchimento di uranio da parte dell’Iran, Hamas denuncia le condizioni irrealistiche di Netanyahu per un accordo di pace. La tensione cresce, lasciando il mondo in bilico tra speranza e preoccupazione per una possibile escalation. La situazione resta critica e incerta, richiedendo attenzione costante e sforzi diplomatici urgenti.

Grossi (Aiea): l'Iran può arricchire di nuovo l'uranio tra qualche mese. Hamas: "Netanyahu pone condizioni impossibili per accordo". Teheran: "Seri dubbi sul rispetto della tregua da parte di Tel Aviv". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Teheran: "935 persone uccise in Iran durante la guerra dei 12 giorni" | Massicci attacchi dell'aeronautica israeliana su Gaza City

In questa notizia si parla di: teheran - iran - persone - uccise

Iran, direttore Aiea bandito da siti nucleari: “Teheran potrebbe tornare presto ad arricchire uranio” - La crescente tensione tra Iran e Aiea rischia di compromettere ulteriormente gli sforzi per il controllo nucleare globale.

I media statali iraniani hanno riferito ieri che 71 persone sono state uccise durante la guerra in un attacco israeliano alla prigione di Evin, una famigerata struttura di detenzione a Teheran dove sono detenuti dissidenti e prigionieri politici. Vai su X

Inizia tra poco a Budapest il pride dove sono presenti molti leader dell’opposizione italiana Grande folla a Teheran per i funerali delle 60 persone uccise durante i raid israeliani Per l'edizione completa del @Tg3 tradotto in #LIS e per tutte le altre edizioni in Lin Vai su Facebook

Gaza, almeno 25 persone uccise in raid aerei. Iran: Usa devono escludere altri attacchi prima di nuovi colloqui; Teheran contro Trump: Cambia sempre idea, è inaffidabile. Cia: Uranio arricchito sotto macerie - Le immagini del carcere di Evin colpito dalle bombe israeliane, 71 i morti - il video; Iran - Israele, le news. Netanyahu: intollerabili attacchi dei coloni contro l’Idf in Cisgiordania.

Iran, attacco israeliano a Evin ha causato 70 morti: le immagini dal carcere di Teheran - Almeno 71 persone sono state uccise nell’attacco israeliano alla prigione di Evin a Teheran, una struttura nota per aver ospitato molti prigionieri politici e dissidenti, secondo quanto riferito dalla ... Riporta msn.com

L’Iran dice che sono state uccise 71 persone nel bombardamento israeliano sulla prigione di Evin - Un portavoce della magistratura iraniana, Asghar Jahangir, ha detto che nell’attacco israeliano sulla prigione di Evin dello scorso 23 giugno sono state uccise 71 persone, tra personale del carcere, d ... Secondo ilpost.it