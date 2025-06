tecnologia protagonista nel settore farmaceutico

una realtà di eccellenza nella produzione di macchine comprimrici di alta precisione, apprezzate a livello internazionale. Questa acquisizione rafforza ulteriormente la posizione di OMNIA Technologies come protagonista innovativo nel settore farmaceutico, aprendo nuove strade verso soluzioni sempre più avanzate e performanti nel mondo della tecnologia e dell’automazione.

