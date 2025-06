Techetechetè 2025 torna l’appuntamento dell’estate su Rai1 | ecco quando in tv

Preparati a rivivere le emozioni della televisione italiana con Techetechetè 2025, l’appuntamento imperdibile su Rai1 che celebra i momenti più iconici della nostra cultura pop. Dalla magia dei personaggi storici alle gag indimenticabili, questa nuova stagione promette di sorprenderti e farti scoprire retroscena inediti. L’appuntamento è da stasera, lunedì 30 giugno, alle 20.30: non perderti il viaggio nel passato che apre le porte al futuro della TV italiana!

Torna l'appuntamento con Techetechetè, il programma di videoframmenti che celebra la storia della televisione italiana su Rai1. Techetechetè 2025, quando inizia su Rai1. Al via da stasera, lunedì 30 giugno 2025, la nuova stagione di Techetechetè dalle ore 20.30 nella fascia access prime time di Raiuno. Dopo la puntata speciale con protagonista Topo Gigio, il programma di videoframmenti torna ad accompagna il pubblico in un viaggio nella storia della televisione italiana. L'edizione 2025 va in onda dal 30 giugno al 6 settembre, a partire dalle 20.35, con 56 puntate. Al centro del programma come sempre una selezione unica di immagini d'epoca, canzoni, varietà, sketch e momenti che hanno segnato non solo la storia del piccolo schermo, ma anche quella del nostro costume.