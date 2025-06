Teatro in Cantina a Sommacampagna

Prepariamoci a vivere un’estate indimenticabile nel cuore di Sommacampagna, dove il fascino del teatro si unisce alla magia del vino locale. L’Assessore Erika Venturelli annuncia con entusiasmo il ritorno di "TEATRO IN CANTINA" per il 2025, una rassegna che celebra l’eccellenza artistica e enogastronomica del nostro territorio. Un evento unico che saprà conquistare e intrattenere, lasciando il segno nelle sere estive della nostra comunità. Sarà un inizio alla grande...

