Teatri di pietra all' Anfiteatro di Sutri | tutti gli spettacoli in programma

Dal 4 luglio al 2 agosto, l'Anfiteatro romano di Sutri si trasforma in un palcoscenico magico per "Teatri di pietra", una rassegna che da oltre vent'anni incanta con spettacoli multiculturali in affascinanti siti archeologici italiani. Uno scenario unico nel suo genere, dove storia e arte si incontrano sotto il cielo estivo, offrendo un’esperienza indimenticabile a tutti gli appassionati di cultura e spettacolo. Non perdete questa straordinaria occasione di vivere il patrimonio in modo nuovo e coinvolgente.

Festival lirico dei Teatri di Pietra 2025: Respirare il mito, le prime anticipazioni - Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra 2025 trasforma antiche cavee greco-romane in magici palcoscenici, dove il mito e la musica si uniscono in un’atmosfera unica.

ESTATE SUTRINA 2025 LUGLIO Sta per cominciare un luglio pieno di cultura, musica, teatro, benessere e divertimento! Torna l’Estate Sutrina, con eventi per tutti!!! Ecco il calendario completo: VENERDÌ 4 LUGLIO Teatri di Pietra – Chiunque Tu Vai su Facebook

