Taylor Swift torna alla sua Lover era con il suo Balmain rosa baby

una giornata soleggiata, ne è la prova: un vestito rosa Balmain che richiama la sua amata era “Lover”. Taylor Swift non è mai stata così coinvolgente nel trasformare ogni apparizione in un omaggio visivo alle sue ere musicali. Con il ritorno al suo catalogo, sembra voler raccontare, attraverso moda e stile, l’evoluzione della sua carriera. E l’ultimo look sfoggiato a Manhattan durante...

Taylor Swift sta trasformando ogni apparizione pubblica in un racconto visivo della sua carriera musicale. Che prima chiamavamo easter egg. Adesso, che pare Taylor non abbia nulla da annunciare ( TS 12?), le sue uscite sono più tributi alle sue ere. Da quando è tornata pienamente in possesso del suo catalogo, la popstar ha iniziato a reinterpretare, attraverso la moda, le atmosfere di ogni suo album. E l’ultimo look sfoggiato a Manhattan durante una serata con Travis Kelce ne è la conferma: il rosa baby, i dettagli in pizzo e le linee bon ton rievocano chiaramente le tonalità e l’immaginario delicato di Lover, il disco del 2019 che celebrava un amore spensierato e sognante. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Taylor Swift torna alla sua Lover era con il suo Balmain rosa baby

