Tartufo estivo e maiale brado L’agriturismo nascosto dove mangiare durante la Fioritura di Castelluccio

Nel cuore della fioritura di Castelluccio, un angolo di paradiso svela il suo segreto: l’Agriturismo Nascosto, un casale immerso nella natura che offre un’esperienza culinaria indimenticabile. Tra profumi di tartufo estivo e sapori autentici di maiale brado, questa gemma nascosta combina innovazione e tradizione umbri in un’atmosfera accogliente. Vieni a scoprire un viaggio gastronomico unico, dove ogni piatto racconta la bellezza del territorio.

A due passi dalla splendida piana di Castelluccio, c'è un casale che propone una cucina moderna, di territorio e vini umbri naturali. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Tartufo estivo e maiale brado. L’agriturismo nascosto dove mangiare durante la Fioritura di Castelluccio

In questa notizia si parla di: castelluccio - tartufo - estivo - maiale

Scorzone tartufo nero estivo, benefici, calorie, come utilizzarlo - Style Magazine - Per i palati più raffinati, il principe dei tuberi dei mesi più caldi si chiama Scorzone (conosciuto anche come Tartufo Nero Estivo o Tuber Aestivum Vittadini), che trova sempre più consensi tra i ... Si legge su style.corriere.it

Tartufo da record - RaiNews - Si tratta del tartufo estivo, “scorzone” la cui ricerca in Umbria è stata autorizzata dalla fine del mese di maggio. Scrive rainews.it