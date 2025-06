Tarantoricerche per 3 dispersi in mare

Tensione e apprensione scuotono Taranto: da oltre 24 ore sono scomparse nel mare tre uomini tra i 60 e i 70 anni, partiti da Santa Lucia con una barca di appena sette metri. Le ricerche, condotte in condizioni meteorologiche avverse, sono ancora in corso nel Golfo, mentre familiari e cittadini attendono con ansia notizie. La comunità spera in un miracolo e nell'arrivo di buone notizie.

8.04 Apprensione a Taranto per tre uomini, tra i 60 e i 70 anni, dispersi in mare da oltre 24 ore. I tre erano partiti ieri mattina dal Molo Santa Lucia a bordo di una barca semi-cabinata di sette metri, ma dal mezzogiorno di domenica si sono perse le loro tracce. Le ricerche sono in corso da ieri pomeriggio nel Golfo di Taranto, dove le condizioni meteo erano proibitive al momento dell'uscita in mare. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

