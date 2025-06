Taranto uomini dispersi in mare | trovato corpo 73enne Si cercano gli altri tre amici

Una tragedia scuote il golfo di Taranto: è stato trovato il corpo di un uomo di 73 anni, probabilmente uno dei pescatori dispersi da ieri. Le ricerche, estese tra Puglia e Calabria, continuano senza sosta in cerca degli altri tre amici scomparsi. La comunità locale si stringe nel dolore mentre si spera in un esito positivo nelle operazioni di salvataggio. La vicenda rimane aperta, con la speranza di ritrovare vivi gli altri dispersi.

Apparterrebbe a uno dei quattro pescatori dispersi da ieri nel golfo di Taranto il cadavere ritrovato questa mattina in mare, al largo di Bernalda, durante le ricerche che vanno avanti senza sosta tra la Puglia e la Calabria. A dirlo sono i risultati del primo esame medico legale, anche se la salma non è ancora stata identificata ufficialmente. I quattro uomini, tra i 60 e i 70 anni, sono dispersi dalla mattina del 29 giugno, dopo essere salpati dal porto di Taranto per una battuta di pesca sportiva. L’area di individuazione dell’imbarcazione dispersa, un semicabinato di 7,5 metri, all'inizio si estendeva a 12 miglia per 8 intorno al golfo prospicente la città pugliese. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Taranto, uomini dispersi in mare: trovato corpo 73enne. Si cercano gli altri tre amici

