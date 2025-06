Taranto tre uomini dispersi nel golfo Ricerche senza sosta di Capitaneria e GdF

Tre uomini tra i 60 e i 70 anni sono scomparsi in mare a Taranto, dando il via a un'urgente operazione di ricerca coordinata dalla Capitaneria di Porto e dalla Guardia di Finanza. Le condizioni meteo avverse e l'assenza di comunicazioni radio hanno complicato le ricerche, che proseguono senza sosta nel Golfo di Taranto. La comunità resta in attesa di aggiornamenti, sperando in un esito positivo per i dispersi.

Roma, 30 giugno 2025 - Tre uomini, tra i 60 e i 70 anni, sono scomparsi i mare a Taranto da oltre 24 ore. Le ricerche sono in corso da ieri pomeriggio nel Golfo di Taranto, ma le condizioni meteo erano già proibitive prima dell'uscita in mare. L'allarme è scattato per l'assenza di comunicazioni radio. I tre erano partiti ieri mattina dal Molo Santa Lucia a bordo di una barca semicabinata di circa sette metri. Non se ne hanno più notizie da mezzogiorno di domenica. Uno dei dispersi è affetto da diabete, patologia che rende ancora più urgente il ritrovamento. Le ricerche, senza sosta, sono coordinate dalla Guardia Costiera, so0tto la guida del comandante Rosario Meo.

