Taranto | tre dispersi in mare Ricerche della guardia costiera

Tragedia a Taranto: tre diportisti, tutti sulla settantina, sono scomparsi in mare dopo essere usciti in barca ieri mattina. La guardia costiera ha immediatamente avviato intense ricerche per rintracciarli, mobilitando risorse e speranze. La comunità è in apprensione, aspettando notizie che possano portare serenità e risoluzione a questa difficile vicenda. Continuate a seguirci per aggiornamenti sulle operazioni di salvataggio.

Tre diportisti sulla settantina sono dispersi in mare, al largo di Taranto. Ieri mattina sono usciti in barca e non hanno fatto ritorno. Ricerche in corso ad opera della capitaneria di porto.

Taranto, tre dispersi in mare: ricerche in corso - Tre persone sono disperse in mare a Taranto, dopo essere uscite stamattina dal molo Sant'Eligio con un cabinato di 7,50 metri.

Taranto, tre dispersi in mare: ricerche in corso - Secondo quanto riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, l'ultimo contatto con le famiglie risalirebbe alle 11 di questa mattina. Si legge su tg24.sky.it

Tre settantenni dispersi in mare, erano usciti ieri mattina in barca - Per la Capitaneria di Porto di Taranto si tratta di persone che hanno "dimestichezza col mare". Lo riporta rainews.it