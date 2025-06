Taranto scomparsi in mare tre uomini usciti in barca | ricerche estese in Calabria

Un'ombra di preoccupazione avvolge Taranto, dove da oltre 24 ore sono scomparsi in mare tre uomini tra i 60 e i 70 anni. Partiti ieri mattina dal Molo Santa Lucia, le loro sorti sono ora al centro di ricerche estese anche in Calabria. La comunità si stringe attorno alle famiglie, sperando in un lieto fine mentre le forze dell’ordine intensificano gli sforzi per ritrovarli. La speranza non svanisce.

Ore di apprensione a Taranto per tre uomini, tra i 60 e i 70 anni, scomparsi in mare da oltre 24 ore. I tre erano partiti ieri mattina dal Molo Santa Lucia a bordo di una barca semicabinata di circa.

