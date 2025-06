Taranto quattro amici fanno un' uscita in barca ma non fanno più ritorno Identificato il cadavere di uno di loro il 73enne Claudio Donnaloia

Una tranquilla domenica di pesca tra amici si è trasformata in una tragedia che ha scosso Taranto. Quattro uomini, partiti per un'uscita in barca, non sono più tornati a casa. La scoperta del cadavere di uno di loro al largo di Bernalda ha aperto un doloroso nuovo capitolo, lasciando le famiglie e la comunità nel dolore e nell’incertezza. Un episodio che ricorda quanto la vita possa cambiare in un istante, anche nelle giornate più ordinarie.

Un’uscita in barca come tante, un’abitudine consolidata tra amici, una domenica dedicata alla pesca sportiva nel mare di casa. Ma da quel momento si è aperto il vuoto. Da ieri mattina non si hanno più notizie di quattro uomini partiti da Taranto e mai rientrati e il ritrovamento in mare nel pomeriggio di un cadavere - non ancora identificato - al largo di Bernalda ha fatto piombare le famiglie. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Taranto, quattro amici fanno un'uscita in barca ma non fanno più ritorno. Identificato il cadavere di uno di loro, il 73enne Claudio Donnaloia

In questa notizia si parla di: fanno - taranto - quattro - amici

Siamo in Piazzale Democrate, a Taranto, dove tra poco saliranno sul palco il candidato sindaco Piero Bitetti, la segretaria nazionale del Partito... Vai su Facebook

Taranto:ancora nessuna traccia dei quattro diportisti che dovevano rientrare dopo una battuta di pesca; Taranto, una vittima in mare e quattro pescatori dispersi; Escono in barca e spariscono nel nulla: 4 amici dispersi in mare a Taranto, recuperato un corpo.

Taranto, quattro amici fanno un'uscita in barca ma non fanno più ritorno. Identificato il cadavere di uno di loro, il 73enne Claudio Donnaloia - Un’uscita in barca come tante, un’abitudine consolidata tra amici, una domenica dedicata alla pesca sportiva nel mare di casa. Secondo msn.com

Escono in barca e spariscono nel nulla: 4 amici dispersi in mare a Taranto, recuperato un corpo - Ricerche senza sosta in mare a Taranto per quattro amici tra i 60 e i 70 anni dispersi da domenica dopo essere usciti in barca per andare a pescare ... Segnala fanpage.it