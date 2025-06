Taranto ore d’ansia per 3 uomini dispersi in mare | ricerche estese fino alla Calabria

Un'ansia palpabile avvolge Taranto, dove tre uomini ultrasettantenni sono scomparsi nel nulla durante una battuta di pesca. Le ricerche, estese fino alla Calabria, coinvolgono forze navali e soccorritori, mentre l'intera comunità prega per un lieto esito. La speranza resta viva, ma il tempo stringe: la vicenda si sta trasformando in una corsa contro l’orologio per riportarli a casa.

Partiti per una battuta di pesca, svaniscono nel nulla. Ieri mattina, domenica 29 giugno, tre uomini ultrasettantenni sono salpati dal porto di Taranto a bordo di un semicabinato di 7,5 metri per una consueta battuta di pesca sportiva. Da quel momento, di loro non si hanno più notizie. La zona delle ricerche si estende in un'area di 12 miglia per 8 nel Golfo di Taranto, ma l'operazione si è rapidamente allargata fino a Policoro (Matera) e Corigliano Rossano (Cosenza). Operazioni di soccorso in corso. Le ricerche sono in corso senza sosta, sia via mare che via cielo, grazie al coordinamento tra Guardia di Finanza, Aeronautica Militare e Capitaneria di Porto, con elicotteri e un pattugliatore marittimo decollato da Catania.

Tre uomini scomparsi in mare, ricerche nel golfo di Taranto + - Ore di apprensione a Taranto per la scomparsa di tre uomini tra i 60 e i 70 anni, dispersi in mare da oltre 24 ore.

