Taranto operatore 118 aggredito a Palagiano | Ho avuto paura di essere ucciso

Un operatore del 118 di Taranto, intervenuto a Palagiano per una richiesta di soccorso, è stato brutalmente aggredito da un 32enne in evidente alterazione. La paura di perdere la vita ha attraversato la mente dell'autista, che ha visto la propria sicurezza minacciata nel cuore di una situazione di emergenza. Questa vicenda evidenzia quanto sia cruciale garantire la tutela di chi ogni giorno rischia tutto per salvare vite, anche nei momenti più difficili.

(Adnkronos) – Ha avuto paura di essere ucciso di botte l'autista soccorritore del 118 della Asl di Taranto intervenuto ieri pomeriggio a Palagiano per una richiesta di soccorso, in un'abitazione del posto, per una presunta lite familiare e violentemente picchiato da un 32enne che era in uno stato di forte alterazione. ''Pensavo mi avrebbe ucciso.

