Taranto-Massafra | incidente due morti Stamattina

Un tragico incidente questa mattina tra Taranto e Massafra ha causato la perdita di due vite umane. Le prime ricostruzioni indicano uno scontro tra un'auto e un camion lungo la strada statale 7, ancora in fase di chiarimento. La notizia ha sconvolto la comunitĂ locale, che si stringe nel dolore. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi di questa tragedia.

Incidente stradale in mattinata in territorio di Taranto, strada statale 7 di collegamento con Massafra. Stando a prime ricostruzioni dell'accaduto sono morti un uomo e una donna che erano a bordo di un'auto scontratasi con un camion per cause da dettagliare. notizia in aggiornamento

