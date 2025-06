Taranto 4 uomini dispersi in mare | ricerche in corso trovato un corpo Cosa sappiamo

Da Taranto si alza un velo di incertezza e preoccupazione: quattro uomini tra i 60 e i 70 anni sono dispersamente in mare dopo una battuta di pesca. Purtroppo, nelle ultime ore è stato rinvenuto un corpo al largo di Policoro, al momento non ancora identificato. Le ricerche, intense e incessanti, proseguono senza sosta per trovare gli altri dispersi e fare luce su questa triste vicenda. La comunità aspetta risposte, sperando in un lieto esito.

Proseguono senza sosta le ricerche dei quattro uomini, tra i 60 e i 70 anni, dispersi dalla mattina del 29 giugno, dopo essere salpati dal porto di Taranto per una battuta di pesca sportiva. Due sarebbero fratelli. Uno di loro potrebbe essere stato ritrovato dai mezzi di soccorso, che si sono imbattuti in una salma - ancora non identificata - al largo di Policoro. L’area di individuazione dell’imbarcazione dispersa, un semicabinato di 7,5 metri, attualmente si estende a 12 miglia per 8 intorno al golfo prospicente la città pugliese. La ricerca, condotta via mare e via aerea, attraverso l’impiego congiunto di elicotteri di Guardia di Finanza, Aeronautica Militare e di un veicolo per il pattugliamento marittimo della Capitaneria di Porto si estende dalla Puglia fino a Policoro (Matera) e Corigliano Rossano, in Calabria. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Taranto, 4 uomini dispersi in mare: ricerche in corso, trovato un corpo. Cosa sappiamo

In questa notizia si parla di: taranto - uomini - dispersi - mare

Tre uomini scomparsi in mare, ricerche nel golfo di Taranto + - Ore di apprensione a Taranto per la scomparsa di tre uomini tra i 60 e i 70 anni, dispersi in mare da oltre 24 ore.

Ore di apprensione a Taranto: chi sono i 4 uomini dispersi in mare Vai su X

Tre uomini risultano dispersi in mare a Taranto. Il gruppo di amici si era imbarcato su un cabinato di 7,5 metri, ma di loro si sono perse le tracce dalle 11 del 29 giugno. Sarebbero dovuti tornare a casa per pranzo: le ricerche sono in corso. I tre amici, come era Vai su Facebook

Ultim’Ora Taranto: Tre uomini scomparsi in mare; Taranto, tre uomini dispersi in mare: ricerche in corso dalla Guardia Costiera; Taranto, trovato un cadavere in mare. Forse è uno dei quattro pescatori dispersi.

Tre uomini dispersi in mare, ricerche nel Golfo di Taranto - Ancora nessuna traccia delle tre persone, settantenni, che da ieri pomeriggio risultano disperse in mare a Taranto con il loro cabinato da 7,50 metri. Scrive msn.com

Taranto, ricerche per 3 dispersi in mare - Apprensione a Taranto per tre uomini, tra i 60 e i 70 anni, dispersi in mare da oltre 24 ore. Segnala rainews.it