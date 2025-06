Tangenziale Est da luglio nuovo stop notturno | divieto di transito dalle 23 alle 6 fino a dicembre

A partire dal 1° luglio e fino a dicembre 2025, la Tangenziale Est introdurrà un nuovo divieto di transito notturno tra le 23:00 e le 6:00, per ridurre inquinamento acustico e ambientale. Questa misura, stabilita dall’Ordinanza del Sindaco, coinvolge alcuni tratti della Nuova Circonvallazione Interna (NCI), incidendo sulla viabilità notturna e richiedendo attenzione da parte di automobilisti e residenti. È fondamentale conoscere i dettagli per pianificare al meglio i propri spostamenti.

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2025 entra in vigore un nuovo divieto notturno di transito veicolare su alcuni tratti della Tangenziale Est – Nuova Circonvallazione Interna (NCI), secondo quanto stabilito dall'Ordinanza del Sindaco n. 95 del 23 giugno 2025. Il provvedimento sarà valido tutte le notti, dalle ore 23:00 alle ore 6:00 del mattino successivo. La misura è stata adottata con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento acustico e ambientale, in linea con gli indirizzi di sostenibilità e vivibilità urbana della Capitale. Tratti interessati dal divieto:. Sopraelevata: carreggiate di scorrimento tra: Viale Castrense (altezza via Nola),.