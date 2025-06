Tangenti per lavori autostradali 5 indagati | si indaga anche su attestati di formazione

Un'inchiesta scioccante svela tangenti per lavori autostradali pilotati, con cinque indagati e coinvolgimenti anche nel settore della formazione. Le mazzette sono state consegnate in tranche e persino nascosti in vasi di fiori, mentre le aziende risparmiano sulla preparazione dei lavoratori, mettendo a rischio la loro sicurezza. La scoperta apre un inquietante scenario di corruzione e negligenza che richiede immediato intervento e trasparenza.

Tempo di lettura: 3 minuti Lavori autostradali pilotati e affidati in cambio di tangenti, consegnate in tranche, persino nei vasi di fiori. E aziende, che per “oliare” il sistema e avere gli affidamenti da centinaia di migliaia di euro, risparmiano sulla formazione dei lavoratori mandandoli in servizio senza la necessaria preparazione, tanto che uno di loro si infortuna gravemente. È quanto emerge dall’indagine della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) a carico di cinque persone, accusate a vario titolo di corruzione, turbativa d’asta e falso. Tra gli indagati figura Bruno Antignani, funzionario del Consorzio Stabile Sis, concessionaria della gestione dell’autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, che avrebbe ricevuto la tangente da 6500 euro in tre tranche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tangenti per lavori autostradali, 5 indagati: si indaga anche su attestati di formazione

In questa notizia si parla di: tangenti - autostradali - formazione - lavori

Nel 1965 la Domenica del Corriere titolava “La Sicilia diventa continente”. Poche settimane fa, Matteo Salvini, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del governo Meloni, ha dichiarato che “l’estate del 2025 è quella dei lavori” del Ponte sullo Stretto che co Vai su Facebook

Tangenti per lavori autostradali, 5 indagati nel Casertano; Caserta, tangenti per lavori autostradali: indagate cinque persone; Sfrecciano ancora tangenti all’Anas?.

Tangenti per lavori autostradali, 5 indagati nel Casertano - Lavori autostradali pilotati e affidati in cambio di tangenti, consegnate in tranche, persino nei vasi di fiori. Secondo ansa.it

Caserta, tangenti per lavori autostradali: indagate cinque persone - Lavori autostradali pilotati e affidati in cambio di tangenti, consegnate in tranche, persino nei vasi di fiori. Segnala msn.com