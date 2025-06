Tangenti nei vasi di fiori e falsi attestati | bufera sull’autostrada Napoli-Salerno 5 indagati per corruzione e turbativa d’asta

Scandali e corruzione scuotono l’autostrada Napoli-Salerno: tangenti nascoste nei vasi di fiori e falsi attestati sono al centro di un’indagine che coinvolge cinque indagati. Un sistema illecito che mette in luce le criticità della gestione pubblica e l’urgenza di riforme più stringenti. La bufera sulla sicurezza e trasparenza delle opere pubbliche apre un capitolo inquietante sul nostro rapporto con la legalità, lasciando il Paese a riflettere sulle misure necessarie per ripristinare fiducia e integrità.

SANTA MARIA CAPUA VETERE, 30 GIUGNO 2025 – Un sistema collaudato di corruzione e irregolarità negli appalti pubblici, con tangenti consegnate in contanti, persino nascoste nei vasi di fiori. È quanto emerso dall’inchiesta della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere che ha coinvolto cinque persone, accusate a vario titolo di corruzione, turbativa d’asta e falso, nell’ambito della gestione dei lavori di manutenzione sull’autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno. Tra gli indagati figura un funzionario del Consorzio Stabile Sis, concessionaria della gestione del tratto autostradale. Secondo le indagini coordinate dal sostituto procuratore Giacomo Urbano e dal procuratore capo Pierpaolo Bruni. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Tangenti nei vasi di fiori e falsi attestati: bufera sull’autostrada Napoli-Salerno, 5 indagati per corruzione e turbativa d’asta

