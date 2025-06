Tangenti in cambio di appalti per i lavori sull'Autostrada A3 | 5 indagati nel Casertano

Un’ombra di corruzione scuote il mondo delle grandi opere in Campania: cinque persone sono state iscritte nel registro degli indagati per tangenti legate ai lavori sull’autostrada A3. L’indagine, condotta dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, svela un inquietante meccanismo di corruzione e favoritismi che minaccia la trasparenza delle infrastrutture pubbliche. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che potrebbe avere ripercussioni importanti sul settore delle opere pubbliche.

Cinque persone indagate per corruzione dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere nella provincia di Caserta: l'inchiesta mette nel mirino lavori autostradali affidati in cambio di tangenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: tangenti - cambio - lavori - appalti

Il fatto del giorno: tangenti in cambio di permessi di soggiorno, poliziotto arrestato | Video - Un caso che scuote Sanremo: un sostituto commissario è stato arrestato per corruzione dopo essere stato sorpreso con una busta di 5 mila euro, ricevuta dalla titolare di un’agenzia di pratiche.

Il premier spagnolo Sanchez, idolo della sinistra sfascista italiana, non solo ha problemi con la moglie per un caso di corruzione. Anche il numero tre del Psoe, Santos Cerdan, è accusato di aver intascato tangenti in cambio di appalti nei lavori pubblici. A chie Vai su Facebook

Il premier ha cercato di dissociarsi dallo scandalo che ha coinvolto il numero tre del Psoe, Santos Cerdan, accusato di aver intascato tangenti in cambio di appalti nei lavori pubblici Vai su X

Tangenti in cambio di appalti per i lavori sull’Autostrada A3: 5 indagati nel Casertano; Appalti sulle scuole in cambio di tangenti, perquisizioni della Finanza: c'è anche il sindaco di Gioia del Colle; Tangenti in cambio di appalti e affidamenti diretti: cinque arresti in Lombardia.

Tangenti in cambio di appalti per i lavori sull’Autostrada A3: 5 indagati nel Casertano - Cinque persone indagate per corruzione dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere nella provincia di Caserta: l’inchiesta mette nel mirino lavori autostradali affidati in cambio di tangenti. Riporta fanpage.it

Tangenti per lavori autostradali, cinque indagati nel Casertano - Una mano avrebbe preso soldi per pilotare appalti, un’altra sarebbe stata nascosta per non spenderli nella formazione degli operai. rainews.it scrive