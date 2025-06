Tamponamento tra camion traffico bloccato in A21

Un incidente tra tre camion sulla A21, all’altezza di Calendasco, ha causato traffico intenso e blocchi in direzione sud. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma il disguido sta creando disagi considerevoli agli automobilisti che transitano in zona. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono già intervenuti per gestire la situazione e ripristinare la circolazione al più presto. Restate aggiornati per ulteriori dettagli e indicazioni sul traffico.

Un tamponamento ha coinvolto alcuni mezzi pesanti in autostrada A21, nella mattinata di lunedì 30 giugno. Al chilometro 151, in direzione sud, all’altezza di Calendasco, l’incidente che ha coinvolto tre camion. Fortunatamente tutte le persone coinvolte sono rimaste illese. Sul posto i vigili del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

