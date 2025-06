Tamponamento sulla statale 36 tra Desio e Seregno Quattro feriti e traffico in tilt

Un violento tamponamento sulla statale 36 tra Desio e Seregno questa mattina ha sconvolto il traffico e causato quattro feriti. L’incidente, avvenuto in un tratto trafficato, ha coinvolto più veicoli e messo a dura prova i soccorsi. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma le vie di passaggio sono state completamente bloccate. La crisi si è temporaneamente abbattuta su questa arteria strategica: ecco cosa è successo.

Tamponamento con più macchine coinvolte questa mattina, lunedì 30 giugno, sulla statale 36 nel tratto tra Desio NordAliprandi e Seregno Sud. Almeno quattro le persone che hanno dovuto ricorrere alle cure mediche: una signora di 39 anni e tre uomini di 52, 63 e 66 anni.

