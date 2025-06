Tamponamento sulla statale 36 | quattro feriti e traffico in tilt

Un grave tamponamento sulla statale 36 ha causato quattro feriti e un caos totale nel traffico questa mattina. Tra le vetture coinvolte, diverse sono state gravemente danneggiate, e il pronto intervento delle forze dell'ordine ha risposto tempestivamente per gestire la situazione. La strada è rimasta bloccata per ore, creando disagi a molti automobilisti. L’incidente si è verificato nel tratto tra Desio Nord/Aliprandi e Seregno Sud, lasciando il ricordo di una mattinata difficile per tutti.

Tamponamento con più macchine coinvolte questa mattina, lunedì 30 giugno, sulla statale 36 nel tratto tra Desio NordAliprandi e Seregno Sud. Almeno quattro le persone che hanno dovuto ricorrere alle cure mediche: una signora di 39 anni e tre uomini di 52, 63 e 66 anni. L'incidente si è. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

