Tajani si indigna Guterres denuncia Israele rade al suolo

In un contesto di crescente tensione e disperazione, Tajani si indigna e Guterres denuncia con fermezza le devastazioni in atto. Le ultime 24 ore hanno portato alla morte di almeno 48 palestinesi, con infrastrutture civili trasformate in obiettivi militari. La crisi a Gaza si fa sempre più drammatica, rivelando un'umanità priva di rifugio e speranza. È il momento di chiedersi: cosa si può fare per fermare questa spirale di violenza?

Nelle ultime 24 ore sono almeno 48 i palestinesi uccisi sotto i bombardamenti israeliani. Scuole trasformate in rifugi sono diventate bersagli. Ospedali assediati, centri di distribuzione alimentare chiusi, ordini di evacuazione che suonano come sentenze. Il porto di Gaza City è stato colpito con decine di vittime. Nessun luogo è sicuro. Nessuna tregua è reale. Gaza è oggi un campo di sterminio a cielo aperto lo ribadiscono voci trasversali, mentre Antonio Tajani definisce “inaccettabile la carneficina di civili” e lamenta che Israele “non ascolta gli appelli”. Ma chi sono gli interlocutori di questi appelli? Chi li formula senza porre condizioni reali? Guterres denuncia “una violazione continua del diritto internazionale in totale impunità”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

