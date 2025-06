Tajani insiste | Le bandiera europea è blu come il manto della Madonna e con le 12 stelle delle tribù d’Israele E il post su X viene segnalato

Quarant’anni fa, i leader europei scelsero la bandiera che oggi rappresenta l’unità e i valori dell’Europa. Blu come il manto della Madonna e adornata con le 12 stelle delle tribù d’Israele, simbolo di libertà e delle nostre radici giudaico-cristiane. Il post su X del ministro Tajani, dedicato a questo importante anniversario, ha subito sollevato un acceso dibattito, evidenziando quanto questa icona continui a suscitare emozioni e riflessioni profonde.

“Quarant’anni fa i leader europei scelsero la bandiera comune dell’Europa. Blu come il manto della Madonna, con le 12 stelle delle tribù d’Israele disposte in cerchio. Un simbolo dei nostri valori di libertà, delle nostre radici giudaico-cristiane “. È questo il contenuto del post pubblicato su X dal ministro degli esteri Antonio Tajani in occasione dell’anniversario dell’adozione ufficiale della bandiera europea. Un post che ha subito sollevato critiche e ha ricevuto commenti ironici oltre che la segnalazione su X di affermazione non vera: “Gli avranno hackerato l’account. Non si spiega altrimenti”, scrive un utente; “Le chiedo gentilmente di toglierci dall’imbarazzo cancellando questo tweet, grazie”, aggiunge un’altra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tajani insiste: “Le bandiera europea è blu come il manto della Madonna e con le 12 stelle delle tribù d’Israele”. E il post su X viene segnalato

In questa notizia si parla di: tajani - bandiera - manto - madonna

Perché la bandiera dell’Ue non c’entra nulla con Israele e la Madonna, anche se Tajani dice di sì - Perché la bandiera dell'UE non ha nulla a che fare con Israele o con la Madonna, anche se Tajani insinua il contrario? Il vicepremier sostiene che il blu e le 12 stelle richiamino simboli religiosi e tribali, ma le istituzioni europee chiariscono che ogni elemento rappresenta valori unici e condivisi.

Quarant’anni fa nasceva il simbolo dell’Europa Unita: la bandiera dalle dodici stelle dorate delle tribù di Israele, disposte in cerchio su sfondo blu come il manto della Madonna. Vai su X

Tajani e l'interpretazione della bandiera europea: Dodici stelle come le tribù d'Israele, blu come il velo della Madonna; Tajani insiste: “Le bandiera europea è blu come il manto della Madonna e con le 12 stelle delle tribù…; Perché la bandiera dell'Ue non c'entra nulla con Israele e la Madonna, anche se Tajani dice di sì.

Tajani e l'interpretazione della bandiera europea: "Dodici stelle come le tribù d'Israele, blu come il velo della Madonna" - "Blu come il manto della Madonna, con le 12 stelle delle tribù d’Israele disposte in cerchio". europa.today.it scrive

Tajani se la prende con Vannacci e il leghista Borghi che criticano la bandiera dell'Ue: "Ignoranti" - Fanpage.it - In ogni caso, Tajani ha insistito: "Quella bandiera indica chiaramente quali sono le nostre radici. Lo riporta fanpage.it