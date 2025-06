Tajani | Fermare la carneficina a Gaza

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, chiede con fermezza di fermare la carneficina a Gaza. Pur ribadendo l’amicizia con Israele, invita entrambe le parti a cessare i bombardamenti e a trovare un accordo urgente per il rispetto dei diritti umani e la liberazione degli ostaggi. La sua voce si leva come monito internazionale, sottolineando che il dialogo è l’unica strada possibile per scongiurare una tragedia senza fine.

12.00 "Noi siamo amici di Israele, ma basta con i bombardamenti a Gaza. Hamas deve fare la sua parte e deve liberare gli ostaggi, ma anche Israele deve capire che non si può continuare con questa carneficina della popolazione civile". Lo dice il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Mi auguro che un cessate il fuoco a Gaza si raggiunga il prima possibile perché è inaccettabile ciò che sta accadendo", aggiunge. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: gaza - tajani - carneficina - fermare

Gaza, Tajani “Rassicurazioni da Sa’ar per far entrare aiuti italiani” - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ricevuto assicurazioni dal ministro israeliano sulla possibilità di far entrare gli aiuti italiani a Gaza, inclusi strumenti forniti tramite Food for Gaza.

L'oscena ipocrisia di Tajani: accoglie i bimbi di Gaza ma non ha fatto nulla per fermare il genocidio. P.S. “Scomode verità. Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza” è il mio nuovo monologo teatrale. Ecco le prossime date: •? ?Mercoledì 25 giugno ROMA, Vai su Facebook

Il ministro Tajani dice che tra Russia e Ucraina non ci sarà un cessate il fuoco prima del 2026; Parole chiare di Mattarella su Gaza. Che fare?; Soccorritori Gaza: Almeno 60 i morti, 31 vicino ad area aiuti umanitari. Unicef: Manca acqua - Al Jazeera: Salgono a 82 i morti oggi in raid Israele su Gaza.

Il ministro Tajani dice che tra Russia e Ucraina non ci sarà un cessate il fuoco prima del 2026 - Anche per questo, il ministro Tajani ha detto che quest'anno sarà quasi impossibile fermare, anche temporaneamente ... Scrive fanpage.it

Tajani, ho chiesto a Israele di fermare raid contro civili - Tajani, ho chiesto a Israele di fermare raid contro civili 'Aprire subito i valichi per aiuti, 52 gazawi presto in Italia' ROMA , 21 maggio 2025, 10:31 ... Scrive ansa.it