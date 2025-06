tajani e la bandiera europea il post su x fa discutere

Antonio Tajani, ministro degli Esteri, scatena le discussioni sui social con il suo commento sulla bandiera europea in occasione del suo quarantesimo anniversario. Le sue parole, che richiamano simbolismi religiosi e culturali, hanno suscitato reazioni contrastanti tra utenti e esperti. Ma cosa rappresenta davvero questa icona condivisa dagli Stati membri? Scopriamolo insieme, perché dietro ogni simbolo si celano storie e significati da conoscere a fondo.

Antonio Tajani e la bandiera europea tengono banco in queste ore sui social. In un post su X, domenica il Ministro degli Esteri ha fornito la sua interpretazione sul significato della bandiera nel giorno del quarantesimo anniversario della sua creazione. “Quarant’anni fa i leader europei scelsero la bandiera comune dell’Europa. Blu come il manto della Madonna, con le 12 stelle delle tribĂč d’Israele disposte in cerchio. Un simbolo dei nostri valori di libertĂ , delle nostre radici giudaico-cristiane”, ha scritto il titolare della Farnesina nel suo post dove pubblica la foto della bandiera.  & Quarant’anni fa i leader europei scelsero la bandiera comune dell’Europa. 🔗 Leggi su Lapresse.it