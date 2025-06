Tajani e il tweet sulla bandiera europea | come riscrivere la storia con la grammatica dell’identità religiosa

Nel teatro logoro della comunicazione politica italiana, Antonio Tajani apre un nuovo capitolo con un tweet denso di simboli erivoluzione. Con l’intento di riscrivere la storia europea attraverso la grammatica dell’identità religiosa, veste il vessillo dell’Unione con blu mariano e stelle tribali, creando un ponte tra fede e politica. Un gesto che invita a riflettere su come i simboli possano modellare le narrazioni collettive e ridefinire identità condivise...

Nel teatro logoro della comunicazione politica italiana, Antonio Tajani ha appena aggiunto un nuovo atto al suo repertorio: un tweet. Ma non uno qualsiasi. Un’operazione chirurgica, millimetrica, nel suo intento: riscrivere la storia europea con la grammatica dell’identitĂ religiosa, vestendo di blu mariano e di stelle tribali il vessillo dell’Unione. L’affermazione – “Blu come il manto della Madonna, con le 12 stelle delle tribĂą d’Israele disposte in cerchio. Un simbolo dei nostri valori di libertĂ , delle nostre radici giudaico-cristiane” – non è un’ingenuitĂ nĂ© una gaffe, ma un messaggio studiato: una sintesi della visione regressiva che Tajani tenta da anni di imporre al lessico simbolico europeo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Tajani e il tweet sulla bandiera europea: come riscrivere la storia con la grammatica dell’identitĂ religiosa

