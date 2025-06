Taccier | sapete cos’è il nuovo Tinder del lavoro? Ecco cosa c’è da sapere sulla nuova app

Sei alla ricerca di un modo innovativo per trovare lavoro o i talenti giusti? Taccier, il nuovo Tinder del lavoro, sta rivoluzionando il modo di connettere aziende e candidati con semplicità e rapidità. Scopri come questa app sta cambiando le regole del recruitment e perché potrebbe essere la soluzione che aspettavi. Leggi tutto e preparati a entrare nel futuro delle opportunità professionali!

Taccier è un portale rivoluzionario, considerato il nuovo Tinder del lavoro. Scopriamo tutto sulla nuova app! Leggi anche: Riccardo Magi e i dicktators: la destra usa le donne e la violenza di genere per colpire la sinistra Dietro il successo del brand di gioielli Amabile, l’imprenditrice Martina Strazzer crea la nuova app Taccier, ideata per rivoluzionare la ricerca del lavoro. Taccier lancia l’idea di facilitare l’ incontro tra aziende e candidati tramite un meccanismo di matching algoritmico. Per questo motivo il portale generalmente viene descritto quasi come un “Tinder del lavoro”. Scopriamo di seguito tutto quello che c’è da sapere sulla nuova app. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Taccier: sapete cos’è il nuovo Tinder del lavoro? Ecco cosa c’è da sapere sulla nuova app

In questa notizia si parla di: taccier - tinder - lavoro - sapete

Martina Strazzer ha aperto una nuova azienda: si chiama Taccier ed è quasi un Tinder del lavoro - Martina Strazzer, giovane e intraprendente imprenditrice di appena 23 anni, rivoluziona ancora una volta il mondo del lavoro con il suo nuovo progetto: Taccier.

Il boom di Taccier, la nuova app per la ricerca di lavoro più scaricata: come funziona e chi c’è dietro Non sono più le persone a contattare le aziende, ma il contrario. Taccier è una sorta di LinkedIn più asciutta e senza componente social. L'avete provata? https Vai su Facebook

Taccier è la nuova app per la ricerca di lavoro più scaricata: come funziona e chi c’è dietro.

Martina Strazzer ha aperto una nuova azienda: si chiama Taccier ed è quasi un Tinder del lavoro - Martina Strazzer, classe 2000, è l’impreditrice che ha creato il brand Amabile. Come scrive fanpage.it

Andiamo su Linkedin per corteggiare e su Tinder per trovare lavoro - alfemminile - Tinder non un’eccezione quando si tratta di lavoro, infatti la stragrande maggioranza delle aziende utilizza già i social media per trovare talenti o per controllare i dipendenti. Segnala alfemminile.com