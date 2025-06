Tacchinardi duro | Calhanoglu irrispettoso verso l’Inter!

Alessio Tacchinardi non ha risparmiato dure critiche nei confronti di Hakan Calhanoglu, accusandolo di atteggiamenti irrispettosi verso l’Inter. Dalle sue parole emerge un giudizio severo, alimentato anche dalle recenti voci di mercato e dai comportamenti del centrocampista turco. In un contesto di tensione crescente, le sue dichiarazioni mettono in discussione il rispetto e la lealtà che si aspettano da un calciatore professionista. Ma cosa riserverà il futuro a questa intricata vicenda?

Alessio Tacchinardi, dagli studi di Sport Mediaset, non si è detto proprio a favore dell’atteggiamento di Hakan Calhanoglu nei confronti dell’Inter. Il suo intervento è durissimo. VOCI DI MERCATO – Negli ultimi giorni le voci dalla Turchia su Hakan Calhanoglu si sono accumulate pesantemente. Dal viaggio ad Istanbul per il matrimonio alla foto del parrucchiere, per finire poi con le parole del presidente del Galatasaray. Tutti hanno espresso il loro parere, tutti tranne la diretta interessata Inter impegnata nel Mondiale per Club degli Stati Uniti. Questa storia di mercato continuerà anche nelle prossime settimane, c’è però a chi non sta piacendo il comportamento del centrocampista. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Tacchinardi duro: «Calhanoglu irrispettoso verso l’Inter!»

