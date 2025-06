Tacchinardi avvisa la Juventus | Deve alzare quattro o cinque marce contro il Real Madrid! Poi fotografa tatticamente la partita | Questi due giocatori possono creare problemi ma quella difesa…

Alessio Tacchinardi mette in guardia la Juventus: contro il Real Madrid, serve una prestazione impeccabile, con quattro o cinque marce in più. La sua analisi tattica svela le potenzialità e le insidie di questa sfida cruciale, sottolineando come alcuni giocatori possano creare problemi alla difesa bianconera. In un contesto di alta tensione europea, la Juventus deve affinare ogni dettaglio per conquistare la qualificazione. La partita si gioca anche sui dettagli: ecco come i bianconeri possono fare la differenza.

Tacchinardi avverte la Juventus, che deve registrarsi in difesa ma che può contare allo stesso tempo su due “assi” nella manica: le sue parole. Alessio Tacchinardi è intervenuto negli studi Mediaset per illustrare Juve Real Madrid, ottavi di finale del Mondiale per Club. Ecco il commento dell’ex centrocampista bianconero. TACCHINARDI – «Se L’Inter deve alzare di una marcia nella prossima gara, la Juventus deve alzarne quattro o cinque contro il Real Madrid. Contro il Manchester City ha fatto una brutta prova anche se Tudor martedì metterà la formazione titolare.». YILDIZ E CONCEICAO “ARME LETALI” DELLA JUVE, MA QUELLA DIFESA. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tacchinardi avvisa la Juventus: «Deve alzare quattro o cinque marce contro il Real Madrid!». Poi “fotografa” tatticamente la partita: «Questi due giocatori possono creare problemi, ma quella difesa…»

