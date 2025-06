Tacchinardi attacca | Calhanoglu irrispettoso prima dell’Inter non era un fenomeno Ecco cosa sta sbagliando

Alessio Tacchinardi non ha risparmiato dure parole su Hakan Calhanoglu, criticando l’atteggiamento del centrocampista dell’Inter e sottolineando come il suo comportamento irrispettoso possa compromettere l’armonia dello spogliatoio. L’ex Juventus evidenzia che Calhanoglu, prima di essere un fenomeno, deve imparare a rispettare il contesto e la squadra, altrimenti rischia di perdere credibilità e consenso. Ecco cosa sta sbagliando e quale potrebbe essere la strada giusta per rialzarsi.

Le parole di Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juve, sulla situazione tra Hakan Calhanoglu e l’Inter. I dettagli. Nel corso di un intervento a Sport Mediaset, Alessio Tacchinardi ha commentato con parole dure la situazione legata a Hakan Calhanoglu e alle recenti dichiarazioni del centrocampista turco. L’ex centrocampista della Juventus ha definito “irrispettosa” l’uscita del numero 20 nerazzurro, che avrebbe chiesto di essere “liberato” dall’ Inter ricordando di essere arrivato a parametro zero. Tacchinardi ha sottolineato quanto il club nerazzurro abbia valorizzato Calhanoglu, trasformandolo in un giocatore determinante. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Tacchinardi attacca: «Calhanoglu irrispettoso, prima dell’Inter non era un fenomeno. Ecco cosa sta sbagliando»

In questa notizia si parla di: tacchinardi - calhanoglu - inter - attacca

Tacchinardi duro: «Calhanoglu irrispettoso verso l’Inter!» - Alessio Tacchinardi non ha risparmiato dure critiche nei confronti di Hakan Calhanoglu, accusandolo di atteggiamenti irrispettosi verso l’Inter.

Calciomercato Inter: ultime di mercato e news ultim'ora; Tacchinardi: “A centrocampo manca un leader, con l’Inter disparità evidente”; ESCLUSIVA IN - Tacchinardi: «Calhanoglu-Inter? Dura privarsene. Marotta e Ausilio, sempre un asso nella manica».

Callegari: "Giusto che l'Inter non lasci partire Calhanoglu a prezzo di saldo" - Le voci provenienti dalla Turchia che vorrebbero Hakan Calhanoglu desideroso di tornare in patria, e in particolare al Galatasaray, continuano a far discutere. Riporta msn.com

Milan-Inter probabili formazioni, Calhanoglu in regia. Dubbio Arnautovic-Correa in attacco - Il Messaggero - Correa in attacco Simone Inzaghi dovrà gestire le energie e le squalifiche dei suoi giocatori nell'andata della semifinale ... Secondo ilmessaggero.it