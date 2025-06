Tacabanda tornano le serate in compagnia delle bande da tutta la Penisola

Tacabanda torna nel cuore dell’estate, portando l’energia delle bande musicali da tutta Italia in un’esperienza indimenticabile. Dal 5 al 19 luglio, Piazza Dante a Russi si trasformerà nel palcoscenico di questa tradizione che, per il ventisettesimo anno, unisce musica, cultura e divertimento. La Banda Città di Russi, con il supporto dell’Amministrazione Comunale, conferma la sua passione nel regalare serate di pura magia sonora, creando un’atmosfera unica che coinvolge tutta la comunità.

