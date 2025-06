Tabellone Wimbledon | quando gioca Sinner? Programma e orari tv di martedì 1 luglio

Martedì 1 luglio, Wimbledon si accende con un mix di adrenalina e talento. Tra i protagonisti italiani, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti sono pronti a scendere in campo, sognando il grande successo sull’erba londinese. Ma quando giocheranno? Quali saranno gli orari tv per seguire le loro imprese? Scopri il programma completo e preparati a vivere una giornata di emozioni imperdibili sui campi di Wimbledon!

Londra, 30 giugno 2025 – Cinque italiani in campo nella seconda giornata di Wimbledon in programma per martedì 1 luglio. La compagine azzurra schiera i due principali protagonisti, ovvero Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Sono loro due le maggiori carte sull’erba di Wimbledon per andare a caccia al bersaglio grosso, ma destino ha voluto fossero dalla stessa parte di tabellone e, se passeranno i primi turni, l’eventuale incrocio arriverà già ai quarti di finale. Nella giornata di martedì in campo anche Cocciaretto e Bronzetti nel tabellone femminile, Sonego e Cobolli in quello maschile. Il caldo travolge anche la Gran Bretagna, temperature record a Londra nel primo giorno di Wimbledon Programma e orari tv. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net