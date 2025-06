Switch 2 | L’eccessiva domanda non soddisfa le richieste Nintendo si scusa

L’attesa per Nintendo Switch 2 si fa sempre più febbrile: la domanda ha superato ogni previsione, causando scorte esaurite, soprattutto in Giappone. Durante l’85ª assemblea degli azionisti, Nintendo ha espresso scuse ufficiali per le carenze e ha promesso di migliorare la produzione. Ma tra le novità, spicca anche qualche polemica, come il ban a vita di un utente per un nickname volgare. Cosa ci riserverà il futuro? Restate sintonizzati!

Durante l’85ª Assemblea Generale degli Azionisti, Nintendo ha confermato che la domanda per Nintendo Switch 2 ha superato ogni previsione, generando carenze significative di scorte, in particolare sul mercato giapponese. Hai già saputo che una Switch 2 è stata bannata a vita per un nick volgare? Nintendo Switch 2 – Gamerbrain.net Switch 2 sta diventando introvabile. Il presidente Shuntaro Furukawa ha spiegato che, nonostante l’azienda abbia cercato di immettere sul mercato quante più unità possibile, l’entusiasmo dei consumatori ha superato l’offerta disponibile. Per gestire la distribuzione in un contesto di disponibilità limitata, Nintendo ha adottato il sistema delle lotterie tramite il My Nintendo Store Japan, nel tentativo di garantire una ripartizione equa delle console tra gli acquirenti. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Switch 2: L’eccessiva domanda non soddisfa le richieste, Nintendo si scusa

In questa notizia si parla di: switch - nintendo - domanda - eccessiva

Nintendo, aggiornamento a Switch 2 gratis per 12 giochi: ecco quali - Nintendo ha rivelato un entusiasmante aggiornamento per il nuovo Switch 2, che include miglioramenti gratuiti per dodici giochi first-party.

Analisi SWOT di Nintendo (2025); Nintendo venderà 40 milioni di Switch entro il 2020, per alcuni analisti; Modern Combat 5: Blackout, la Recensione per Nintendo Switch.

Nintendo chiede scusa per non essere riuscita a soddisfare l'intera domanda di Nintendo Switch 2 - Il presidente di Nintendo ha chiesto scusa a nome della compagnia che dirige per non aver soddisfatto l'intera domanda di Nintendo Switch 2. Si legge su msn.com

Nintendo: "Ci scusiamo per l'inconveniente causato da questa richiesta iniziale di Switch 2" - Nonostante il fatto che ci fossero molte console Switch 2 disponibili al momento del lancio e siano stati stabiliti diversi record di vendita quasi imbattibili, è stato così popolare che molte persone ... msn.com scrive